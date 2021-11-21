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Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi! - Magazin haberleri

Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, dün akşam kız arkadaşı ve kendilerine eşlik eden birkaç kişiyle birlikte Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sivrioğlu'nun bindiği otomobilde aracın sürücüsü flaşların patlamasıyla park halinde bulunan 3 milyonluk değerindeki bir spor arabaya çarptı

21.11.2021 - 16:07 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şef Somer Sivrioğlu, önceki akşam kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir mekandaydı.

  • 50 yaşındaki Sivrioğlu'nun, çıkışta birkaç kişiyle birlikte bindiği otomobilde aracın sürücüsü park halindeki 3 milyonluk değerindeki bir spor arabaya vurdu.

  • Hiçbir şey olmamış gibi davranan ünlü şef, dışarı çıkmadı. İçinde Somer Sivrioğlu'nun da bulunduğu grup, daha sonra oradan ayrıldı.

    Araç sahipleri, daha sonra Sivrioğlu'nun bindiği otomobilin plakasını alarak polisi aradı. Mağduriyetlerinin giderilmezse şikayetçi olacaklarını söyleyen araç sahibi, mekandan ayrıldı.

  • 18 YILLIK EVLİLİK 2 YIL ÖNCE BİTMİŞTİ

    Öte yandan şef Somer Sivrioğlu, iki yıl önce 18 yıl evli kaldığı Aslı Sivrioğlu ile yollarını ayırmıştı. Sivrioğlu, jüri üyeliğini yaptığı bir programın editörü ile eşini aldattığı konuşulmuştu.

  • "İHANETİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM!"

    Aslı Sivrioğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

    İhaneti gözlerimle gördüm! Arkadaşlarımın restoranda görüp, bana haber vermesiyle başladı. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım. Ne yazık ki Somer de ihaneti inkar etmedi.

    Son aylarda yaşadığım üzüntü bu hafta katbekat arttı. Duygusal bir zaman geçiriyorum. 2 evladım ve ailem bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce boşanma işlemimiz gerçekleşir ve her gün içinde bulunduğum bu durum sona erer.

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