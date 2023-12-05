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        Haberler Gündem 3. Sayfa Somalili öğrencinin şüpheli ölümü

        Somalili üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

        Samsun'da, Somali uyruklu üniversite öğrencisi Saıd Abdınnasır Jama, 4 arkadaşıyla kaldığı öğrenci evinde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:03 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:04
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        Somalili öğrencinin şüpheli ölümü
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        Somali uyruklu üniversite üniversite öğrencisi Saıd Abdınnasır Jama (26), öğrenci evinde ölü bulundu.

        Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbeycan Caddesi'ndeki öğrenci evinde meydana geldi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Somali uyruklu Saıd Abdınnasır Jama, 4 arkadaşı ile birlikte kaldığı öğrenci evinde ölü bulundu.

        ARKADAŞLARI HAREKETSİZ BULDU

        Saıd Abdınnasır Jama'nın arkadaşları tarafından koltukta hareketsiz bir şekilde bulunması üzerine olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Somali uyruklu üniversiteli gencin öldüğünü tespit etti.

        ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA

        Jama'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Jama'nın şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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