Somaliland'de Kovid-19 nedeniyle 574 mahkuma af

Somaliland Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Muse Bihi Abdi'nin, ülkede Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında 574 mahkumu affettiği belirtildi.

Açıklamada, kararın, ülkede salgınla mücadelede uygulanan tedbirler kapsamında alındığı ve mahkumların adi suçlardan hüküm giymiş kişiler olduğu ifade edildi.

Somaliland'de dün İngiltere'den gelen Çin ve İngiliz vatandaşlarına yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıtada 49 ülkede 5 bin 786 Kovid-19 vakası görüldü, 196 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.