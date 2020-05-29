Somali’de 7'si sağlık çalışanı 8 kişi öldürüldü

Sağlık çalışanlarının görev yaptığı Zamzam Vakfından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu yakınlarındaki Gololeey Sağlık Kliniğinde çalışan ve çarşamba günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 8 kişinin cesedinin dün bulunduğu ifade edildi.

Yerel televizyonlar, cesetlerin yol kenarına atıldığını ve cinayetin faillerinin henüz belirlenemediğini aktardı.

Mogadişu hükümeti ve Birleşmiş Milletler olayla ilgili kınama mesajı yayımlayarak üzüntülerini bildirdi.