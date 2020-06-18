Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama

AA muhabirinin bölgedeki görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bir bölgede patlama meydana geldi.

Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.