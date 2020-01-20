Somali'deki yaralılar Türkiye'ye getiriliyor

20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Somali'nin Afgoye bölgesinde 2 gün önce gerçekleştirilen bombalı saldırıda, bir Türk inşaat şirketi çalışanları hedef alındı. Saldırıda 3'ü Türk, 11 kişi yaralandı.
Saldırının ardından yaralılarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Bu gece saat 23:00’te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye’ye dönecek" dedi.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Cumartesi günü yaşanan hain saldırıda, 6’sı Türk toplam 17 kişi yaralandı. Patlamada yaralanan Somalililer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluşuyor. 17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu’daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilerek tedavi altına alındı. 201 yataklı hastanemizde, genel cerrahi, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji dahil 22 branşta, 70’i Türk olmak üzere toplam 700 personel görev yapıyor."
"6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşımız, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi" diyen Koca şöyle devam etti: "Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 11 Somalili yaralıdan 5’i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4’ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor."
"Bu menfur saldırıyı tekrar lanetliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş Somali hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı ve bundan sonra da bırakmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum."
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