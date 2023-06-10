Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Somali'de otele saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Somali'de otele saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün bir otele düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Giriş: 10.06.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Somali'de otele saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eş-Şebab üyeleri başkent Mogadişu'daki Pearl Beach Oteli'ne saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 sivil de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden arasında 3 polis de bulunuyor.

Çıkan çatışma sonrası otelde bulunan 84 kişi kurtarıldı.

Otel saldırısından kurtulanlardan Fowsiyo Abshir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklarımla duvardan atlayarak kurtulduk. Allah'a şükür iyiyiz" dedi.

Örgüt üyelerinin otel baskınına güvenlik güçlerinin cevap vermesi sonrası çıkan çatışmada 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adı: Toro! Ağırlık: 1.3 ton! Fiyatı dudak uçuklattı!
Adı: Toro! Ağırlık: 1.3 ton! Fiyatı dudak uçuklattı!
Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!
Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!
Dünyaca ünlü sanatçıların korkutucu sırları!
Dünyaca ünlü sanatçıların korkutucu sırları!
Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa canlandı
Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa canlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.