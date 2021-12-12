Somali'de Afrika Birliği'nin 4 askeri öldürüldü

Adını vermek istemeyen AMISOM yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın Somali'nin Mahaday bölgesinde AMISON'a bağlı göreve yapan Burundi askerlerine iki bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırılarda 4 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Terör örgütünün, dün Jowhar bölgesinde düzenlediği bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Görev süresi her yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından uzatılan AMISOM içinde farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin asker görev yapıyor.