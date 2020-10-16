Somali'de Eş-Şebab operasyonunda en az 50 militan öldürüldü

Somali Silahlı Kuvvetler Radyosu, Afgoye bölgesinde dün çıkan çatışmalarda 50'den fazla Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü açıkladı. Eş-Şebab liderlerinden Osman Ali Fiidow'un da operasyonda öldürüldüğü kaydedildi.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Eş-Şebab militanlarının dün bir askeri konvoya düzenlediği saldırıda, 13 Somali askeri hayatını kaybetmişti.