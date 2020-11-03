Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, ordu, Aşağı Şabelle bölgesindeki Sablale ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 militan öldürüldü. Öldürülenler arasında örgütün Juba bölgesi elebaşı Mucaad Dhere de bulunuyor.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.