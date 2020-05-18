Somali'de Eş-Şebab'a hava operasyonu

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Afrika Komutanlığı iş birliğinde dün akşam saatlerinde Kunyo Borrow kasabası yakınlarında örgüt üyelerine hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Bombalama, Mudug Valisi Ahmed Musa Nur'un hayatını kaybetmesine neden olan intihar eyleminin ardından gerçekleşti. Eş-Şebab, dün Nur'u taşıyan araca düzenlediği intihar saldırısında 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.