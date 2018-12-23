Somali'de bombalı saldırılar: Önde gelen gazeteci de hayatını kaybetti

Başkent Mogadişu'da bu sabah art arda yapılan iki bombalı saldırıda 10'dan fazla kişi öldü.

Bomba yüklü araçla yapılan intihar saldırısında ülkenin en tanınmış gazetecilerinden Awil Dihar Salad da hayatını kaybetti.

Salad, iki güvenlik görevlisi ve şoförü ile birlikte Başkanlık Sarayı yakınındaki kontrol noktasında yapılan ilk saldırıda hayatını kaybetti.

45 yaşındaki gazeteci Somali basınını canlandırmak için çalışan isimlerdendi. 2005'te ülkesinden ayrılmış, birkaç yıl sonra ise geri dönerek Universal TV'de çalışmaya başlamıştı.

İlk saldırıda bölgenin vali yardımcısı da yaralandı.

Bu saldırının ardından ikinci bir bombalı saldırı daha düzenlendi.

Reuters iki saldırıda 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları radikal İslamcı Eş Şebap örgütü üstlendi. El Kaide bağlantılı Eş Şebap 2011'de başkent Mogadişu'dan tamamen çıkarılmıştı ancak örgüt kentte sıklıkla saldırı düzenliyor.

ABD, Donald Trump'ın başkan olmasından bu yana ülkedeki militanları hedef alan hava saldırılarını artırdı. Ay başında ABD'den yapılan açıklamada altı hava saldırısında 62 militanını öldürüldüğü belirtilmişti.

Ancak Eş Şebap halen Somali'nin birçok bölgesinde etkinliğini sürdürüyor.