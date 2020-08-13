Somali'de askeri araca bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Polis Yetkilisi Muhammed Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu'ya bağlı Wabari bölgesindeki polis kontrol noktasındaki askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Abdurrahman, saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

-bashal