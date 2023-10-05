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        Haberler Dünya Somali'de 100'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü

        Somali'de 100'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü

        Somali'de güvenlik güçleriyle terör örgütü Eş-Şebab üyeleri arasında çıkan çatışmada 100'den fazla örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:02
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        100'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü
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        Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis Jama, yaptığı açıklamada, Mudug bölgesinde güvenlik güçleriyle Eş-Şebab üyeleri arasında çatışma yaşandığı bilgisini paylaştı.

        Jama, çatışmanın saatlerce sürdüğünü belirterek, çatışmada 100'den fazla örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

        Ülkenin Jama Galmudug ve Hirshabeelle bölgelerinde de Eş-Şebab operasyonlarının sürdüğü vurgulandı.

        Öte yandan çatışma sonrası örgüte ait çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

        Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

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        #somali
        #Eş-Şebab
        #haberler
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