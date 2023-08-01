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        Haberler Gündem Çevre Soma'daki orman yangını kontrol altında

        Soma'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa Soma'da çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 00:32
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        Soma'daki orman yangını kontrol altında
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        Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede daha sonra soğutma çalışmaları yapıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Manisa
        #Soma
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