1. SIRT VE OMUZ AĞRISI

Nadir bir semptom olarak gösterilmesine rağmen, sırt ve omuz hatta göğüs ağrısı, erken evrelerde tespit edilmesi durumunda ciddi hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Bu ağrı normal sırt ağrısından daha güçlüyse ve daha uzun sürüyorsa ya da sık sık yaşanıyorsa bir doktora başvurmak iyi bir fikir olabilir.