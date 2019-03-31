Solunum cihazına bağlıyken oy kullandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde, hastanede tedavi gören Kaya Temiz (91),sağlık görevlilerince oy kullanacağı okula sedyede getirildi. Solunum cihazına bağlı olarak sandık başında oyunu kullanan Temiz, sağlık ekibine teşekkür etti.

DHA'nın haberine göre; Artvinli seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere, sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Hastanede tedavi gören Kaya Temiz, 112 Acil Servis ekibince ambulansla Şavşat Meslek Yüksekokulu'na getirildi. Solunum cihazına bağlı olan Temiz, 1013 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanabildiği için mutlu olduğunu dile getiren Temiz, "Allah devletimize zeval vermesin. Her vatandaş oyunu kullanmalıdır. Sağlık ekiplerinin sayesinde oyumu kullandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Devletimize vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

Kaya Temiz, oy verme işleminin ardından sağlık ekibince ambulansla tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.