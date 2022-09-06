Solunabilir Covid-19 aşısına onay verildi

Çin'de solunum yoluyla insan vücuduna nüfuz edebilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verildi.
Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, CanSino Biotech'in geliştirdiği dünyanın ilk "solunabilir" Covid-19 aşısının inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişiler tarafından hatırlatma dozu olarak kullanılabileceğine karar verdi.
"Convidecia Air" adı verilen aşı, şirketin daha önce geliştirdiği tek doz Covid-19 aşısı "Convidecia"nın solunum yoluyla uygulanabilen bir versiyonu olacak.
Aşının enjektör ile uygulanan versiyonu, şubatta Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden, martta ise Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) acil kullanım onayı almıştı.
Aşının solunabilir versiyonunda enjektör yerine aşı sıvısını hava kabarcıklarına dönüştüren "nebulizatör" denilen püskürtücü aygıt (fısfıs) kullanılıyor.
İLK ÖRNEK OLACAK
Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşının, solunum yoluyla bulaşan virüsün doğal enfeksiyon yolunu uyarması, bu yolla vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor.
Convidecia Air, Covid-19 aşıları arasında enjektör yerine nebulizatör (fısfıs) ile tatbik edilen ilk örnek olacak.
Sprey formundaki aşılar, grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yaygın kullanılıyor. Yöntem, aşıların üretim ve uygulama maliyetlerini düşürüyor.
Enjektör ve iğne gerektirmeyen düzeneğin sağlık erişimin yeterli olmadığı uzak bölgelerde kullanım açısından kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.
Derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereken enjeksiyon sıvısının aksine, solunabilir aşının sıvısı 2 ila 8 derecede kimyasal bütünlüğünü koruyarak muhafaza edilebiliyor. Bunun küresel olarak daha yaygın bağışıklık korumasına yardımcı olacağı umuluyor.
Solunabilir aşı için yapılan, sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlanan klinik denemelerde güçlü bağışıklık tepkisi uyandırdığı görülmüştü. Çin'in Jiangsu eyaletinde 420 yetişkin üzerinde yapılan denemede aşının, daha önce Sinovac tarafından geliştirilen Coronavac aşısından iki doz yaptırmış deneklerde solunum organlarının hücrelerinin virüse daha dirençli kıldığı tespit edilmişti.
Acil kullanım onayının ardından CanSino Biotech hisseleri, Şanghay Borsası'nda yüzde 10, Hong Kong Borsası'nda yüzde 7 değer kazandı.
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