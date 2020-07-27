"Soluk" ve "Siyah Güneş" sinemaseverlerle buluştu

Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) gerçekleştirilen gösterime izleyicilerin yanı sıra filmlerin yönetmenleri, ekibi ve oyuncular da katıldı.
"Ulusal Yarışma" kategorisinde yarışan "Soluk" filminin ardından soruları yanıtlayan yönetmen Özkan Yılmaz, 2013'te hayatını kaybeden oyuncu Savaş Akova'nın hikayesinden yola çıkarak hikayeyi kaleme aldığını söyledi.
Filmin ölüme doğru giden bir kanser hikayesini anlattığını ifade eden Yılmaz, senaryoya ilişkin şunları kaydetti:
"Ölüme giden yolculuk hepimizin içinde bir sızı bıraksa da hasta bakıcının hikayeye dahil olması ve çalıştığı her proje ölümle sonuçlanmış bir insanda bitirmesi hikayesini duyduğumda bunun bir film olması gerektiğine inandım ve yazmaya başladım."
Filmin oyuncularından Emrullah Çakay ise senaryoyu ilk okuduğunda da karakteri çalışırken de zorlandığını belirterek, "Yönetmenin yönlendirmesiyle süreç gelişti. Benim için de çalışması ve deneyimlemesi güzel birşey oldu ama kolay olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Senaryosu Benan Baf Yılmaz ile Özkan Yılmaz'a ait olan 94 dakikalık "Soluk" filminde ölüm döşeğindeki bir adam, onunla yakından ilgilenen komşusu ve hasta bakıcısının hikayesi konu ediliyor.
Festivalin "Ulusal Kısa Film Yarışma" kategorisinde yarışan ve aynı gece gösterilen kısa film "Siyah Güneş"'in yönetmeni Arda Çiltepe ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurmak için bir senaryo yazmaya başladığını anlattı.
Başlangıçta Türkiye turu gibi bir düşünceyle yola çıktığını, Ege'de geçen filmin hikayesinin çekim esnasında değiştiğini dile getiren Çiltepe, "İlk baştaki senaryoda her şey çok daha açıktı ama film farklı süreçlerden geçti." dedi.
Çiltepe, ilk senaryoda da cenazeye yetişmeye çalışan bir karakter olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Hamburg'da yaşıyorum. Dedem öldü, ben Hamburg'daydım ve gidemedim. Hikayeyi yazmıştım, bu hadise gerçekleştikten sonra yetişememe ya da belki biraz istemsiz geç kalmaya çalışma hali nasıl olur diye düşünürken böyle bir hikaye ortaya çıktı." diye konuştu.
Türkiye ve Almanya yapımı 20 dakikalık "Siyah Güneş" kısa filminde sıcak yaz günlerinin ardından gelen bir fırtına ve uzaktaki bir adaya bir cenaze için yapılan yolculuk anlatılıyor.
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