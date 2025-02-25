Solskjaer: Hakemlerle ilgili iyi düşüncelerim var

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Onvo Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Beraberlikten sonra oyunun temposunu yeniden hızlandırdık. Rafa harika bir gol attı ve maçı kazandık. Mutluyuz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, grubu lider bitirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

"RAFA HARİKA BİR GOL ATTI"

Birinci golden sonra daha fazla gol bulacaklarını düşündüğünü anlatan Solskjaer, "Golden sonra oyunu yavaşlattık. Rakibe fırsat verdik. Antalyaspor gibi iyi oyunculardan kurulu bir takıma fırsat verirsek skor buluyorlar. Beraberlikten sonra oyunun temposunu yeniden hızlandırdık. Rafa harika bir gol attı ve maçı kazandık. Mutluyuz." diye konuştu.

Karşılaşma öncesinde Antalya'da güzel bir ortamda kamp yaptıklarını vurgulayan Solskjaer, "Fantastik bir otelde konakladık. Maç için otobüsle ayrılırken otel çalışanları bizi alkışladı. Bu bizi mutlu etti. Biz Beşiktaş'ı ve değerlerini temsil ediyoruz. Otelin bize yaklaşımı çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERLE İLGİLİ İYİ DÜŞÜNCELERİM VAR"

Ole Gunnar Solskjaer, bir gazetecinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi ve maçın ardından iki takımın teknik direktörünün açıklamalarının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin sorusuna, "Ben sadece Beşiktaş'a odaklanıyorum. Odak noktam kendi takımım ve değerlerimiz. Kendimizi nasıl iyi götürebiliriz, nasıl daha iyi olabiliriz diye uğraşıyorum. Yukarı sıralamadan uzak kaldık. Hakemlerle ilgili iyi bir tecrübeye sahibim ve onlarla ilgili iyi düşüncelerim var." cevabını verdi.