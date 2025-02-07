Solskjaer'e Sivas'ta Osmanlı tuğralı yüzük!
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için bu kente giderken, siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş kafilesine havalimanında yoğun ilgi gösterdi. Bir taraftar ise teknik direktör Solskjaer'e, üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan yüzük hediye etti.
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Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, özel uçakla Sivas'a geldi.
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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na saat 17.20 sıralarında inen kafileyi az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.
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Beşiktaşlı futbolcular kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara imza vererek fotoğraf çektirdi.
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Beşiktaş kafilesi daha sonra kalacağı otele hareket etti. Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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SOLSKJAER'İN PARMAĞINA OSMANLI TUĞRALI YÜZÜK
Taraftarların ilgisine yakın karşılık veren Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarla bir bir fotoğraf çektirerek imza dağıttı.
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Takım otobüsüne binen Solskjaer, Beşiktaş taraftarlarının ricası üzerine yeniden otobüsten indi
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Bir taraftar yanında getirdiği Osmanlı tuğra desenli gümüş yüzüğü Solskjaer'in parmağına taktı.
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Minik bir taraftar ise kaleci Mert Günok'a kendi çizdiği kara kalem portresini hediye etti.
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