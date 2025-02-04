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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer 2. galibiyetini aldı - Futbol Haberleri

        Solskjaer 2. galibiyetini aldı

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kırklarelispor karşısında alınan galibiyetle, siyah-beyazlıların başında 2. galibiyetine ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 04.02.2025 - 22:42
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        Solskjaer 2. galibiyetini aldı
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu galibiyetle Beşiktaş'ın başındaki 2. galibiyetini elde etti.

        Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederken, Twente'ye 1-0 mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor mücadelesinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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