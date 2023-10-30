2019 yılına kadar çeşitli ve zorlu hava operasyonlarında görev aldı. Türk Hava Kuvvetlerinin envanterindeki modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, Türk pilotlarının sahip olduğu manevra yetenekleriyle beraber, yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunmak amacıyla 2011 yılında kurulan SOLOTÜRK akrobasi gösteri ekibine katıldı.