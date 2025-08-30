Habertürk
        SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 103. yılında Ankara'da "saygı uçuşu" gerçekleştirdi

        SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 103. yılında Ankara'da "saygı uçuşu" gerçekleştirdi

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında "saygı uçuşu" yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 21:49 Güncelleme: 30.08.2025 - 22:38
        Anıtkabir semalarında saygı uçuşu
        SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara semalarında uçtu.

        Zafer Bayramı kapsamındaki uçuşlarına devam eden SOLOTÜRK, saat 18.45'te Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

        Gösteriyi ailesiyle izlemeye gelen vatandaşlardan Mehmet Güven Suvak, SOLOTÜRK'ü ilk kez izlediğini belirterek, "Çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Emeklerine sağlık gerçekten, mükemmel bir gösteriydi. Allah zeval vermesin." dedi.

        Suvak'ın 8 yaşındaki kızı Zümra Suvak ise prova uçuşu seslerini duyduğunda babasının kendisini Zafer Bayramı'nda gösteriyi izlemeye götürme sözü verdiğini, gösteriyi günlerdir sabırsızlıkla beklediğini ve sonunda izleyebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

        #solotürk
        #Solotürk Anıtkabir
        #haberler
        Habertürk Anasayfa