29 gün denizde kayboldular: Güzel bir mola verdik

Solomon Adaları'nda yaşayan iki kişi GPS cihazlarının bozulmasıyla denizde kayboldu. Kaybolan iki kişi 29 gün sonra yolculuğa başladıkları yerden 400 kilometre uzaklıktaki Papua Yeni Gine kıyılarında bulundu. 29 gün sonra bulunan iki arkadaştan biri,
Guardian'da yer alan habere göre, Livae Nanjikana ve Junior Qoloni, 3 Eylül sabahı, Solomon Adaları'ndaki Mono Adası'ndan 60 beygir gücündeki küçük bir botla yola çıktı. Planları 200 km güneydeki New Georgia Adası'ndaki Noro kasabasına gitmekti.
Nanjikana, "Geziyi daha önce yapmıştık ve her şeyin yolunda gitmesi gerekiyordu" dedi. Ancak Nanjikana gibi deneyimli denizciler için bile Solomon Adaları'nı komşusu Papua Yeni Gine'den ayıran Solomon Denizi, sert ve öngörülemez.
"BAŞKA BİR ÜLKEDE OLMAYI BEKLEMİYORDUK"
İki arkadaş yolculuklarının bitmesine birkaç saat kala hava durumunun kötüleşmesiyle kıyı şeridini takip edemedi ve GPS cihazları bozuldu. Nanjikana, "Nereye gittiğimizi göremiyorduk, yakıttan tasarruf etmek için motoru durdurup beklemeye karar verdik" dedi.
Yolculuk için yanlarında bulunan portakallar ve denizden topladıkları hindistancevizi ile 29 gün boyunca beslenen iki arkadaş, yaklaşık 400 kilometre sürüklendiler, en sonunda Yeni Britanya kıyılarında Papua Yeni Gine'de bir balıkçı gördüler.
Nanjikana, "Nerede olduğumuzu bilmiyorduk ama başka bir ülkede olmayı beklemiyorduk" dedi.
"GÜZEL BİR MOLA VERDİK"
Zorlu yolculukları 2 Ekim'de sonlanan iki arkadaşın çok zayıfladığı ve Pomio kasabasında tekneden indirilip bir eve götürülmek zorunda kaldıkları ifade edildi.
Pandemiye istemden de olsa mola verdiklerini söyleyen Nanjikana, "Dışarıdayken neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Koronavirüs veya başka bir şey duymadım. Eve dönmeyi dört gözle bekliyorum ama sanırım oradayken her şeye güzel bir mola verdik" değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!