29 gün denizde kayboldular: Güzel bir mola verdik

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Solomon Adaları'nda yaşayan iki kişi GPS cihazlarının bozulmasıyla denizde kayboldu. Kaybolan iki kişi 29 gün sonra yolculuğa başladıkları yerden 400 kilometre uzaklıktaki Papua Yeni Gine kıyılarında bulundu. 29 gün sonra bulunan iki arkadaştan biri,

Guardian'da yer alan habere göre, Livae Nanjikana ve Junior Qoloni, 3 Eylül sabahı, Solomon Adaları'ndaki Mono Adası'ndan 60 beygir gücündeki küçük bir botla yola çıktı. Planları 200 km güneydeki New Georgia Adası'ndaki Noro kasabasına gitmekti.

Nanjikana, "Geziyi daha önce yapmıştık ve her şeyin yolunda gitmesi gerekiyordu" dedi. Ancak Nanjikana gibi deneyimli denizciler için bile Solomon Adaları'nı komşusu Papua Yeni Gine'den ayıran Solomon Denizi, sert ve öngörülemez.

"BAŞKA BİR ÜLKEDE OLMAYI BEKLEMİYORDUK"

İki arkadaş yolculuklarının bitmesine birkaç saat kala hava durumunun kötüleşmesiyle kıyı şeridini takip edemedi ve GPS cihazları bozuldu. Nanjikana, "Nereye gittiğimizi göremiyorduk, yakıttan tasarruf etmek için motoru durdurup beklemeye karar verdik" dedi.

Yolculuk için yanlarında bulunan portakallar ve denizden topladıkları hindistancevizi ile 29 gün boyunca beslenen iki arkadaş, yaklaşık 400 kilometre sürüklendiler, en sonunda Yeni Britanya kıyılarında Papua Yeni Gine'de bir balıkçı gördüler.

Nanjikana, "Nerede olduğumuzu bilmiyorduk ama başka bir ülkede olmayı beklemiyorduk" dedi.

"GÜZEL BİR MOLA VERDİK"

Zorlu yolculukları 2 Ekim'de sonlanan iki arkadaşın çok zayıfladığı ve Pomio kasabasında tekneden indirilip bir eve götürülmek zorunda kaldıkları ifade edildi.

Pandemiye istemden de olsa mola verdiklerini söyleyen Nanjikana, "Dışarıdayken neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Koronavirüs veya başka bir şey duymadım. Eve dönmeyi dört gözle bekliyorum ama sanırım oradayken her şeye güzel bir mola verdik" değerlendirmesinde bulundu.