'Soli - Pompeipolis korumamız altında'

23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mersin'in Mezitli ilçesinde tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli - Pompeipolis Antik Kenti kazı alanında astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ilişkin haberler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle; Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine Bakanlığımızca bir açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Söz konusu haberlerdeki bahse konu bölge 1'inci derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalmaktadır ve ilgili parselin bir kısmında üzeri otlarla kaplı bir tepecik görünümünde olan silindir biçimli anıtsal mezar bulunmaktadır. Bakanlığımız bu kültürel mirasın kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Soli - Pompeipolis'te de gerekli çalışmaları yapmaktadır ve yapacaktır. 1999'dan günümüze sürdürülen Soli - Pompeipolis Antik Kenti kazıları ile Neolitik dönem tabakalarının yanı sıra Arkaik döneme ait bir megaron yapısı, Roma dönemine ait sütunlu cadde, tiyatro, hamam ve antik liman kalıntıları ortaya çıkarılmaktadır. 2004 - 2019 arasında Soli - Pompeipolis kazıları için bakanlığımız bütçesinden ödenek aktarılmış olup, Antik Kentin sınırları içerisinde kalan Aratos'un anıt mezarının da ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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