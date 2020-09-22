Solhanspor: 0 - Arkas Spor: 3

Salon: Bingöl Karşıyaka Spor Salonu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Solhanspor: Krauchuk, Muzaffer Yönet, Massari, Orçun Ergün, Mert Güneş Nevzat, Kaan Kar (Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Kuklinski)

Arkas Spor: Efe Mandırcı, İlker Esin, Burak Baturalp Güngör, Çağatay Osman Durmaz, Mert Matic, Jay Blankenau , (Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Julien Winkelmuller, Mustafa Cengiz)

Setler: 17-25, 22-25, 17-25

Süre: 84 dakika (28, 30, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonu 4. hafta müsabakasında Arkas Spor, deplasmanda Solhanpor'u 3-0 yendi.