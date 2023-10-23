Solak olmanın uykunuz üzerinde beklenmedik bir etkisi var

Solaklık, insan çeşitliliğinin büyüleyici bir yönüdür ve çeşitli görevler için sol eli sağ ele tercih etmeyi ifade eder. Bu tercih kişinin daha geniş nörolojisini kapsar ve solak bireyleri sağ elini kullananlardan ayıran beyin yapısı ve fonksiyonunun birçok yönünü etkiler. Her ne kadar insan popülasyonunda sağ elini kullanan baskın el tercihi olsa da, solak bireyler hala önemli bir kesim oluşturuyor.