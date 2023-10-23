Solak olmanın uykunuz üzerinde beklenmedik bir etkisi var
Solak olmanın benzersizliğini hiç merak ettiniz mi? Bu, insan biyolojisinde yıllardır bilim adamlarının ilgisini çeken büyüleyici bir nadirliktir. Daha da şaşırtıcı olanı, solak olmanın, uyku sorunlarıyla bağlantı da dahil olmak üzere, daha önce hayal ettiğimizden daha geniş kapsamlı sonuçlara sahip olabilmesidir.
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Stanford Health Care'e göre 2011 tarihli Amerikan Göğüs Hekimleri Koleji araştırması, solak bireylerin, uyku sırasında istemsiz ve tekrarlayan uzuv hareketleriyle karakterize edilen bir uyku bozukluğu olan periyodik uzuv hareket bozukluğu (PLMD) geliştirme olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu.
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Solaklık, insan çeşitliliğinin büyüleyici bir yönüdür ve çeşitli görevler için sol eli sağ ele tercih etmeyi ifade eder. Bu tercih kişinin daha geniş nörolojisini kapsar ve solak bireyleri sağ elini kullananlardan ayıran beyin yapısı ve fonksiyonunun birçok yönünü etkiler. Her ne kadar insan popülasyonunda sağ elini kullanan baskın el tercihi olsa da, solak bireyler hala önemli bir kesim oluşturuyor.
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Brain Structure and Function dergisinde yayınlanan 2022 tarihli bir araştırmaya göre nüfusun yüzde 10,6'sı solaktır. Bir azınlık özelliği olsa da solaklık, insan çeşitliliğinin, uyku da dahil olmak üzere yaşamın çeşitli yönleri üzerindeki potansiyel etkisi konusunda merak uyandıran büyüleyici bir yönüdür.
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SOLAKLIK VE PERİYODİK UZUV HAREKET BOZUKLUĞU
Cleveland Clinic'e göre Periyodik Ekstremite Hareket Bozukluğu (PLMD), uyku sırasında uzuvların istemsiz, tekrarlayan hareketleri ile karakterize edilen bir uyku bozukluğudur. Tipik olarak bacakları içeren ancak kolları da etkileyebilen bu hareketler ritmik ve periyodik bir şekilde, genellikle her 20 ila 40 saniyede bir meydana gelir.
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PLMD uyku bozukluklarına yol açarak gece boyunca sık sık uyanmaya neden olabilir, bu da gündüz yorgunluğuna ve uykuyla ilgili diğer sorunlara neden olabilir. 2011 yılında, Amerikan Göğüs Hekimleri Koleji'nden araştırmacılar, bir uyku kliniğinde 100 hastayı incelediler ve solak bireylerin, uyku sırasında vücudun her iki tarafında uzuv hareketlerini sağ elini kullanan kişilere göre önemli ölçüde daha fazla deneyimlediklerini buldular.
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Bu ilişkinin kesin nedeni bir sır olarak kalırken, bu bulgular solaklık ile PLMD arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmaların solaklığın uyku sorunlarına veya diğer bozukluklara neden olduğunu kanıtlamadığını unutmamak önemlidir. Ancak solaklıkla bağlantılı nörolojik faktörlerin uyku düzenini nasıl etkileyebileceğine dair ilgi çekici soruları gündeme getiriyorlar.
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SOLAKLIK VE RÜYA KALIPLARI
International Review of Neurobiology'de 2010 yılında yayınlanan bir makalede yazarlar, iki beyin yarımküremizin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğine özellikle odaklanarak, el tercihi ile rüya görme arasındaki ilgi çekici ilişkiye ışık tuttular.
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Araştırma, sürekli sağ elini kullananların daha fazla Hızlı Göz Hareketi (REM) uykusu ve daha az Hızlı Olmayan Göz Hareketi (NREM) uykusuna sahip olma eğiliminde olduklarını gösteriyor. Bu gözlem, baskın elimizin aslında uykunun farklı aşamalarındaki döngümüzü etkileyebileceğini gösteriyor.
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Yazarlar beynimizin sol ve sağ yarıkürelerinin uyku sırasında nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimin REM uykumuzla nasıl bağlantılı olduğunu araştırıyor. REM uykusu hafızanın pekiştirilmesi ve canlı rüyalar görülmesi için gereklidir, dolayısıyla bu bağlantı özellikle önemlidir.
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Bu potansiyel olarak NREM uykusu sırasında anıların birleştirilmesini etkileyebilir ve bu da bellek işlemeye yardımcı olmak için REM uykusuna daha fazla ihtiyaç duyulmasına yol açabilir.
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DİĞER SOLAK UYKU MÜCADELELERİ
Ek olarak, son araştırmalar solaklık ile genel uyku güçlükleri arasında potansiyel bir korelasyonun altını çizdi. 2022'de Nature and Science of Sleep dergisinde yayınlanan bir araştırma, 1.700'den fazla sağlıklı katılımcıdan oluşan bir örneklemden elde edilen verileri analiz ederek bu ilişkiyi inceledi. Çalışma, solak bireylerin gece uyanmaları ve gündüz uykululuk yaşama olasılığının sağ elini kullananlara göre daha yüksek olabileceğini buldu.
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Bu çalışmanın bulgularının uyku araştırmaları ve sağlık yönetimi alanı için önemli etkileri olabilir. Araştırmacılar ve sağlık uzmanları, solaklık ile uyku sorunları arasındaki bağlantıyı anlayarak, bu sorunları yaşayan bireylerin uyku kalitesini iyileştirmeye yönelik hedefe yönelik müdahaleler ve tedaviler geliştirebilirler.
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Bu, ilişkinin daha belirgin olduğu demografik gruplara girenler için özellikle önemli olabilir. Genel olarak bu araştırma, solaklığın uyku kalitesi üzerindeki potansiyel etkisine dair değerli bilgiler sağlıyor ve bu konunun daha fazla araştırılması gerektiğinin altını çiziyor.
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