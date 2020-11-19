Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Sol Yanım tanıtımları hız kesmeden devam ediyor. BKM yapımcılığında sezona başlayacak olan Sol Yanım 3. tanıtım videosu yayınlandı. Sol Yanım konusu ne? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım yeni teaser izle...

SOL YANIM YENİ TEASER İZLE

SOL YANIM KONUSU NE?

Star’ın yeni dizisi ‘Sol Yanım’ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı ‘Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.