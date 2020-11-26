STAR TV ekranlarında yayına başlayacak olan Sol Yanım sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Trend Topic listesine oturan Sol Yanım'ın nerede çekildiği araştırılıyor. Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım Kuzey Üniversitesi nerede?

SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

BKM yapımdan Necati Akpınar'ın yeni dizisi Sol Yanım bu akşam ilk bölümüyle ekranda. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu Sol Yanım'ın senaryosu Melis Civelek ile Özlem Çadırcı'ya ait. Oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker'in bulunduğu Sol Yanım'ın müzikleri ise Alp Yenier'e ait.

Sol Yanım dizisinin çekimlerinin İstanbul'da BKM stüdyolarında gerçekleştiği biliniyor.