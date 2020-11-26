Sol Yanım dizisi ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Sol Yanım dizisi oyuncuları izleyenler tarafından araştırılıyor. Hem bir otelde çalışan hem de eğitimine devam eden Serra karakteri merak ediliyor. Sol Yanım dizisi Serra kim? Yeni dizi Sol Yanım'da Serra karakterini canlandıran Özge Yağız kimdir ve kaç yaşında? İşte Özge Yağız hayatı ve dizileri

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat veren Özge, bu diziden sonra Star TV de yayınlanacak Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

ÖZGE YAĞIZ DİZİLERİ

Televizyon Yıl Adı Rol Notlar 2018 Adını Sen Koy Zeliha Başrol Oyuncusu 2019-2020 Yemin Reyhan Tarhun Başrol Oyuncusu 2020- Sol Yanım Serra Başrol Oyuncusu