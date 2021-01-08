Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimler yer aldığı Sol Yanım'da gözler Sol Yanım 7. yeni bölüm fragmanına çevrildi....

SOL YANIM 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Serra’yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik’in Ali’yle işbirliği nelere mal olacak? Asena’nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak’ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?

Serra’nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim’in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik’in girişimlerine aldırış etmeden Serra’yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim’e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim’in kapılarına gelmesini engelleyemez.

Asena, Barış’la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan’ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.

Ali’nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra’yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım’ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik’in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.

SOL YANIM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sol Yanım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...