Sol Yanım dizisinde heyecan durulmuyor. Biricik'in bütün çabalarına rağmen ayırmayı başaramadığı Serra ve Selim'in romantik yemeği 6. bölüme damgasını vurdu. Burak'ın iyileşip geri döndüğü Sol Yanım 6. bölümde neler oldu? Sol Yanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SOL YANIM 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Serra’yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik’in Ali’yle işbirliği nelere mal olacak? Asena’nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak’ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?

Serra’nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim’in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik’in girişimlerine aldırış etmeden Serra’yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim’e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim’in kapılarına gelmesini engelleyemez.

Asena, Barış’la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan’ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.

Ali’nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra’yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım’ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik’in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.

SOL YANIM YEN. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.