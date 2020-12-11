Genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yeni dizi Sol Yanım takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım 3. bölümde neler oldu? Sol Yanım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SOL YANIM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra ile ilgili gerçekleri öğrenen Burak nasıl bir yol izliyor? Selim ve Serra arasındaki buzlar eridi mi? Barbar-Burak gerilimi nasıl sonuçlanacak? Selim’in kapısını çaldığı İdil’le nasıl bir ilişkisi var?

Burak’ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra’ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim’in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Barbar, Burak’ı Serra’dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar’ın Serra’ya ilgisini kıskanacak.

Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik’in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik’in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim’i rahatsız edecek.

İhsan, oğlu Selim’le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena’nın gizemli ilişkisi ve İhsan’ın Serra’ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!

SOL YANIM 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım yeni bölüm fragmanı takipçileri tarafından merak ediliyor. Sevilen dizinini yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.