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        Sol şeritte zincirleme kaza

        Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası, araç kamerasına yansıdı. Kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:51 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:51
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        Sol şeritte zincirleme kaza
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        Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda arıza nedeniyle sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Zincirleme kazada yaralanan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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