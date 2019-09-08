08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yozgat'ta, hobi olarak başladığı arıcılıkta piyasadaki modellerinden çok daha ucuzunu geliştirdiği suni tohumlama aletiyle "sokmayan arıları" çoğaltan girişimci, sosyal medya aracılığıyla hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor.
Çekerek ilçesinde yaşayan ve elektronik eşya tamiri yapan Seyit Ali Gündüz (49),2003 yılında hobi olarak arıcılığa başladı.
Zamanla işini geliştiren Gündüz, sokmayan iyi huylu arılara merak saldı. Dışarıdan getirttiği sokmayan arılarla bal üretmeye başlayan Gündüz, arıların maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu arıların üretilmesinde kullanılan suni tohumlama aletini kendisi yapmaya karar verdi.
Sokmayan arıların üretilmesini sağlayan ve piyasada yaklaşık 2 bin 500 avroya satılan suni tohumlama aletini, kendi imkanlarıyla çok daha ucuza üreten Gündüz, hem arıları hem de cihazı yurt içi ve yurt dışında satıyor.
Suni tohumlama aletini sosyal medya üzerinden İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz ve Romanya gibi birçok Avrupa ülkesinde satan Gündüz, imkan sağlanması halinde seri üretim yapmak istiyor. Gündüz'ün ürettiği sokmayan arılarla ilgilenirken maske ve tulum kullanmaması da dikkati çekiyor.
"BU ARILARA HER YIL PARA VERMEK AĞIR GELDİ"
Gündüz, AA muhabirine, 2003 yılında hobi olarak 3 kovan arıyla işe başladığını, şimdi ise kovan sayısının 100'e ulaştığını söyledi.
Sokmayan ana arıyı yurt dışından satın aldığını anlatan girişimci Gündüz, "Bu arılara her yıl para vermek ağır geldi. Bunların suni tohumlama aletiyle çoğaltıldığını öğrendim. İnternetten izlediğim videolardan bu aleti yaptım ve çalıştırdım. Video paylaştım ve müşteriler gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Gündüz, kendi yaptığı suni tohumlama aleti ile artık kendi uysal arılarını ürettiğini de belirtti.
İnsanı sokmayan, rahatsız etmeyen yüksek verimli sakin ırklar elde ettiğini dile getiren Gündüz, arıların mahalle arasında olmasına rağmen kimseden şikayet almadığını kaydetti.
Yurt dışından müşterilerinin olduğunu, bazılarının yanına geldiğini aktaran Gündüz, "İngiltere'den gelen müşterim iki alet aldı, suni tohumlama ile ilgili eksiklerini tamamladı. Geçen yıl Cezayir'den gelen oldu. İlçemizde konaklama konusunda sıkıntı yaşandığı için gelmek isteyenlerin hepsini kabul edemiyorum." diye konuştu.
Gündüz, suni tohumlama aletini 2 bin 500 liraya sattığını ve seri üretim yapabileceğini vurgulayarak, "Bunu yapabilmek için destek lazım, atölye ve üretim tornası lazım." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!