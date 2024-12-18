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        Haberler Gündem Güncel Sökeli arıcılara 6 milyon TL destek | Son dakika haberleri

        Sökeli arıcılara 6 milyon 758 bin TL destek verilecek

        Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan kayıtlı 220 arıcıya 52 bin 692 adet faal kovanları için 6 milyon 758 bin TL destek ödemesi yapılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:44
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        Sökeli arıcılara 6 milyon TL destek
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        Türkiye'nin en ılıman illerinin başında gelen ve yılın yarısından fazla dönemde arıların bal toplayabildiği Aydın'da arıcılara yönelik verilen destekler sürüyor.

        Destek kapsamında Söke ilçesinde de faal arı kovanları için arıcılara destek verilecek. Geçen günlerde askıya çıkarılan destekleme icmallerinin ardından tahakkuk ettirilen desteklerin gereği için belgeler Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Desteklemeler çerçevesinde ilçede kayıtlı 220 arıcıya 52 bin 692 adet faal kovanları için toplamda 6 milyon 758 bin TL destek ödemesi yapılacak.

        Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2024 Yılı Yeni Arı Kovan Desteği Modeli'ne uygun 220 arıcımıza ait 52 bin 692 faal kovan için 6 milyon 758 TL destek tahakkuk ettirilerek gereği için Aydın İl Tarım Müdürlüğümüze gönderilmiştir" denildi.

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        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #söke ilçesi
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