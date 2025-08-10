Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Söke-Kuşadası Karayolu'nda yol çöktü | Son dakika haberleri

        Söke-Kuşadası Karayolu'nda yol çöktü

        Söke-Kuşadası yolu üzeri Yaylaköy mevkiinde bir tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çökerken, yaşanan olay nedeniyle Söke-Kuşadası Karayolu trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 19:47 Güncelleme: 10.08.2025 - 19:47
        Karayolunda çökme meydana geldi!
        Söke-Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü.

        Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergâh olarak Ağaçlı’dan Davutlar istikametine yönlendiriliyor.

        Yetkililer, sürücülerin uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif yolu kullanmalarını istedi.

