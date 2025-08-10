Söke-Kuşadası Karayolu'nda yol çöktü
Söke-Kuşadası yolu üzeri Yaylaköy mevkiinde bir tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çökerken, yaşanan olay nedeniyle Söke-Kuşadası Karayolu trafiğe kapatıldı.
Giriş: 10.08.2025 - 19:47 Güncelleme: 10.08.2025 - 19:47
Söke-Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü.
Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergâh olarak Ağaçlı’dan Davutlar istikametine yönlendiriliyor.
Yetkililer, sürücülerin uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif yolu kullanmalarını istedi.
