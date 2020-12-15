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Maskesiz genç kız polise tepki gösterdi! Annesi oradan geçiyordu!

Bursa'da Gamze S. (25),maske takması için kendisini uyaran polis ekiplerine iddiaya göre saldırıp, hakaret etti. Bu sırada olay yerine gelen, genç kadının annesi olduğunu öne süren kadın, Gamze S.'nin polise vurduğunu öğrenince onun üzerine yürüyüp, tepki gösterdi. Polis araya girerken, o anlar kameraya yansıdı. Gözaltına alınan Gamze S.'ye koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesildi, mukavemet ve hakaretten hakkında işlem başlatıldı

15.12.2020 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
ŞOKE EDEN RASLANTI! Maskesiz genç kız polise tepki gösterdi! Annesi oradan geçiyordu! - Haberler
Maskesiz genç kız polise tepki gösterdi! Annesi oradan geçiyordu!
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DHA

Bursa'da, Osmangazi ilçesi Osmangazi Metro İstasyonu'nun önünde görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği´nde görevli polis memuru, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan Gamze S.'yi (25) uyardı.

POLİSE HAKARET EDİP VURMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre ancak uyarıya sinirlenen Gamze S., iddiaya göre polis memuruna bağırıp hakaret ederek vurmaya başladı.

BİR KADIN GENÇ KIZIN YANINA GELDİ

Polis ekibi, işlem yapmak için Gamze S.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Polise mukavemet gösterip kaçmaya çalışan Gamze S.'nin yanına bir süre sonra bir kadın geldi.

"SEN NEDEN POLİSE VURUYORSUN"

Gamze S.'nin annesi olduğunu iddia eden kadın da polis memurlarına hakaret etti

Kadın, kızının polis memuruna vurduğunu öğrenince bu kez onun üzerine yürüyüp, "Sen neden polise vuruyorsun" diyerek tepki gösterdi.

ÖFKELİ KADINI POLİS YATIŞTIRDI

Polis ekipleri, öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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