Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa ŞOKE EDEN OLAY | Kocaeli'de üniversitede taşkınlık çıkaran profesöre gözaltı - Öne çıkan haberler

Üniversitede taşkınlık çıkaran profesöre gözaltı

Kocaeli Üniversitesi’nde çalışan öğretim üyesine sözlü tacizde bulunup, taşkınlık çıkardığı iddia edilen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli profesör gözaltına alındı. Prof.Dr. B.A.'nın, eski doktora öğrencisi olan Ş.K.’nın odasına girip; "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" dediği iddia edildi

Giriş: 29.11.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
ŞOKE EDEN OLAY | Kocaeli'de üniversitede taşkınlık çıkaran profesöre gözaltı - Öne çıkan haberler
Üniversitede şoke eden olay! Profesör gözaltında!
0:00 / 0:00
İHA

Kocaeli'nde olay, saat 12.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde meydana geldi.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİN ODASINA GİRDİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K.’nın odasına girdi.

"BENİM OLACAKSIN, SENİNLE EVLENECEĞİZ"

Ş.K.’nın telefonuna el koyarak "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" dediği ve Ş.K.’nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.’nın erkek arkadaşı ile tartıştı.

PROFESÖR GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.