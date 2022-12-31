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Tam 7 yıl sonra! Maskedeki DNA'dan katil bulundu!

Gaziantep'te bir kuyumcu soygununda öldürülen iş yeri sahibi 26 yaşındaki Şahin Demir'in katil zanlısı, olay yerine yakın bölgede bulunan maskeden alınan DNA sonucuyla 7 yıl sonra tespit edildi

Giriş: 31.12.2022 - 08:15 | Güncelleme: ABONE OL
ŞOKE EDEN OLAY | Tam 7 yıl sonra! Maskedeki DNA'dan katil bulundu! - Güncel gaziantep haberleri
AA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül 2015'te Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren soyguncular tarafından öldürülen Şahin Demir'in (26) katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANIP BIRAKILDI

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Şahin Demir, 26 yaşındaydı.
Öldürülen Şahin Demir, 26 yaşındaydı.

AA'da yer alan habere göre ekipler, olayın şüphelileri F.K. ve Y.A'yı 27 Ekim'de yakaladı. Adliyeye çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY YERİNDE BULUNAN MASKEDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Olay yerine yakın bir bölgede bunan bir maskeden alınan DNA örnekleri, incelenmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

MASKEDEKİ DNA KATİLİ ELE VERDİ

Çıkan DNA inceleme sonucunda maskenin, 7 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı M.K. tarafından kullanıldığı belirlendi. Katil zanlısı M.K'nin farklı bir yağma suçundan şu an cezaevinde bulunduğu belirtildi.

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