Ayakkabı kutusundan çıktı! Akılalmaz olay!

İstanbul Esenyurt'ta, bugün saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yürüyüş parkında insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, ayakkabı kutusu içinde olan yeni doğmuş bebeği ağacın yanına bıraktı. Kadından şüphelenen vatandaşlar, ayakkabı kutusuna baktıklarında yüzü kanlı erkek bebek gördü.
BEBEĞİ BIRAKAN KADIN ARANIYOR
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yüzü kanlı çıplak bir şekilde ayakkabı kutusunda duran bebeğin yaşadığını belirledi. Bebek Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler bebeği bırakan kadını gördüğünü söyleyen bir kişiyi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürüldü. Bebeği bırakan kadını bulmak için çalışma başlatıldı.
"AYAKKABI KUTUSUNDA BIRAKMIŞLAR"
Bebeği kafesine alan İrem Nur Yücel, "Bebekli kadın arka kapıdan girdi parkın içinde bir tur attı. Mor saçlı bir kadın vardı teyzemiz o bebeği bulmuş. Bebeği bizim kafemize getirdi. Ben bebeğin yüzünü gördüm kanlıydı, gözleri kapalıydı. Daha sonra polisler geldi.
"BEBEK YAŞIYORMUŞ, DURUMU İYİYMİŞ"
Ambulans geldi bebeği aldı bağı kesilmemişti galiba. Sağlıkçılar ambulansa aldılar bebek yaşıyormuş durumu iyiymiş. Bırakanı ben görmedim ama teyzemiz görmüş. Polislerle beraber ifade vermeye gitti. Sarı ayakkabı kutusunda bırakmışlar" diye konuştu.
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