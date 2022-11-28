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Hırsız adliyeden serbest bırakıldı! Polisin çantasını çaldı!

İstanbul'da, hırsızlık suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, dışarı çıkarken polisin masa üzerindeki çantasını çalarak kaçtı. Çantanın çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden biri gözaltına alınarak tutuklandı. Diğer şüpheli ise aranıyor

Giriş: 28.11.2022 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
ŞOKE EDEN OLAY | Hırsız adliyeden serbest bırakıldı! Polisin çantasını çaldı! - Haberler
Hırsız adliyeden serbest bırakıldı! Polisin çantasını çaldı!
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DHA

İstanbul Esenyurt'ta, bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.D., C.B. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİS ÇANTASININ OLMADIĞINI FARK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra polis memurunun masanın üzerinde bıraktığı, içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığı fark edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Adliyenin güvenlik kamera görüntüleri izlendiğinde çantayı adliyeden salıverilen E.D., C.B.'nin çaldığı anlaşıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden biri gözaltına alınarak getirildiği aynı adliyede bu sefer tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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