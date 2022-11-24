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Şoke eden itiraf canlı yayında geldi!

Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 13 yıllık dosyayı açtı, şüpheli kayıptan cinayet soruşturmasına dönen Süslü Bayram lakaplı Bayram Tosun’un kaybolması ile ilgili olarak yeni ipuçları ortaya çıktı.

Giriş: 24.11.2022 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
Şoke eden itiraf canlı yayında geldi!
Şoke eden itiraf canlı yayında geldi!
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Süslü Bayram lakaplı Bayram Tosun’un şüpheli kaybında şoke eden bir gelişme yaşandı. Bayram Tosun’u son gören isimlerden Keziban Turhan daha önce reddettiği ilişkilerini canlı yayında itiraf etti! Bayram Tosun’la 2 kere birlikte olduğunu söyleyen Turhan, ilişkilerinden eşinin de haberi olduğunu kabul etti.

Öte yandan Bayram Tosun’un olay gününe dair HTS kayıtları çelişkileri ortaya çıkarttı. HTS kayıtlarına göre Bayram Tosun’un o gece, o eve hiç gitmediği anlaşıldı. Bayram Tosun’un kaybolduğu 31 Aralık 2009 akşamı yaşananlarla ilgili Veysel, Keziban Turhan ve Kemal Biçe çelişkili ifadeler kullandı.

Şüpheler bu 3 isme odaklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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