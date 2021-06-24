ŞOKE EDEN GERÇEK! Son dakika: Cinayet gibi kazada gerçek ortaya çıktı!

İHA

Afyonkarahisar'da, 19 Haziran'da kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde, Berka S., (19) idaresindeki otomobil, kavşakta Murat Tokat (38) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Murat T.’nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisi ile savrularak yol ortasında yan yatarak durabildi. Diğer araç ise kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıktı.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre kazada sürücü Murat T., yan yatan aracında sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanın araç içerisinde sıkıştığını görünce AFAD ve itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri yaklaşık 15 dakika süren bir müdahalenin ardından sürücü Tokat’ı sıkıştığı yerden güçlükle çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan Tokat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN FİRAR ETTİ

Olayın ardından 112 Acil Servis adli vaka formuna kazayı kendisinin yaptığı dair imza atan Hüseyin S.’nin (25) daha sonra olay yerinden firar etmesi üzerine şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olaydan birkaç saat sonra şahıs saklandığı yerde polis tarafından bulunarak gözaltına alındı.

"KAZAYI KARDEŞİM YAPTI" İTİRAFI

Şüphelinin ifadesini alan polis, şahsın söylediklerinin kazayla örtüşmediğini ve çelişkili ifadeler verdiğini fark etti. Polislerin ısrarlı sorularına dayanamayan Hüseyin S., sonunda gerçeği itiraf ederek kazayı kendisinin değil 19 yaşındaki kardeşi Berka S.’nin yaptığını itiraf etti. Ekipler bunun üzerine Berka S.’nin peşine düştü.

KIRMIZIDA GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

Polislerin kendisini aradığını duyan Berka S. ise kendi isteği ile adliyeye giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Berka S., ifadesinde kırmızı ışıkta geçtiğinden dolayı kazaya sebebiyet verdiğini, korktuğu için olay yerinden kaçtığını söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Berka S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden Tokat’ın ise evli ve iki çocuğunun olduğu, bir akaryakıt istasyonunda pompacı diye tabir edilen görevli olarak çalıştığı öğrenildi.