Söke'deki orman yangını kontrol altında

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale etti.

Akçakonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.