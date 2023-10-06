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        Haberler Gündem 3. Sayfa Söke'de herkes kopan parmağı bulmak için seferber oldu

        Söke'de herkes kopan parmağı bulmak için seferber oldu

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin karışmış olduğu kazada 1 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsünün kopan parmağını bulmak için herkes seferber oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 23:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:55
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        Herkes kopan parmak için seferber oldu
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        Aydın'daki kaza, Söke-Kuşadası karayolu üzerinde bulunan Madenciler Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, R.S. yönetimindeki motosiklet ile B.Y.’nin idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.S'nin parmağı koptu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücünün kazada kopan parmağını polisler ve çevredeki vatandaşlar telefon ışıklarıyla bir süre aradı.

        Bulunan parmak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü R.S ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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