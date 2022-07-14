Söke'de dağlık alanda yangın

İHA

Aydın’ın Söke ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'ne bağlı dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; bölgeye hızla gelen ekipler yoğun rüzgara rağmen yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.