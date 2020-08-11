Söke Çayı'na düşen kişiyi itfaiye kurtardı - AYDIN

Alınan bilgiye göre ihbar üzerine Dere Caddesine giden itfaiye ekipleri, Yusuf K'nın dere yatağına düştüğünü gördü.Dere yatağına sarkıtılan sedyeyle kurtarılan Yusuf K, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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