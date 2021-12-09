Sokaktan sahiplenilen kedi ‘masör’ çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Emel Dural, geçimini resim yaparak sağlıyor.
İHA'nın haberine göre atölyesinde yaptığı resimler sonrası yorulunca ‘Tarçın’ adını verdiği kedisi hemen yanına gelip kollarına ve ellerine masaj yapıyor.
Tarçın'ın yaptığı masajla ruhen ve bedenen dinlendiğini anlatan Emel Dural, "Ben Tarçın'ı 3 hafta önce sokakta sevdim, sonra atölyeme geldi. Çok cana yakın bir kedi. Evde de bir kedim var, o yüzden götüremiyorum. Burada sabah gelince mamasını veriyorum. Atölyemde sabaha kadar duruyor. Doğuştan masör olarak doğmuş kedimiz. Her zaman bir saat kadar omuzlarıma, ellerime, kollarıma ve bacaklarıma masaj yapıyor. Ruhen ve bedenen beni dinlendiriyor. Karşılığında da mamasını alıyor ve uyuyor. O kadar kedi besledim ama Tarçın başka bir karakter. Özellikle kıyafetimi ağzına alıyor, sonra transa geçip sürekli masaj yapıyor. Ben yoruluyorum o yorulmuyor. Yaptığı masaj bana çok iyi geliyor, adeta meditasyon gibi. O da benimle burada huzurlu" şeklinde konuştu.
Kedisinin ilk masaj yaptığı anı anlatan Dural, "Bir gün kucağıma geldi. Ben o anda resim yapıyordum, başladı vücudumu ovmaya. Öylelikle başladı" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!